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05.03.2020 - 17:02 |

Son dakika... YSK açıkladı! İllerin milletvekili dağılımı değişti

YSK, 31 Aralık 2019 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu’nun nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti. YSK kararı uyarınca illerin milletvekili dağılımı değişti.

Son dakika... YSK açıkladı! İllerin milletvekili dağılımı değişti
BAHAR ATAKAN / ANKARA

Yapılan milletvekili dağılımı sonucunda 3 ilin (Denizli, Kırşehir, Tunceli) milletvekili sayısı 1 azaldı; Antalya'da 1, İstanbul'da 2 (2. Seçim Çevresi 1, 3. Seçim Çevresi 1) arttı.

Yunan askerlerinin zulmü kamerada! Çığlıklar, korku dolu anlar...Avrupa'ya geçmek için açıldıkları Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenen ve bir kısmı sopayla darbedilen sığınmacıların yaşadığı korku dolu anlar çocukların çığlıklarına yansıdı.
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