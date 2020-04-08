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08.04.2020 - 11:59 |

Son dakika... Yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiren haber! Yaz dönemi telafi eğitimleri yapılacak

Son dakika gelen bilgilere göre; AK Parti'den Yükseköğretime ilişkin kanun teklifi... Salgın ve afet durumlarında üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılacak. Rehberlik öğretmenleri lise son sınıfta okuyan ve mezun olan öğrencilere üniversite tercihlerinde yardımcı olmak için yaz döneminde görev yapacak.

Son dakika... Yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiren haber! Yaz dönemi telafi eğitimleri yapılacak

Kaynak: TRT Haber

Ayrıntılar birazdan...

Elinde bastonla yaşlı rolü yaptı, çalıştığı evden 11 kilo altın ve para çaldıGaziosmanpaşa'da bir evden içinde altın ve döviz bulunan kasayı çalan 3'ü kadın 5 kişi yakalandı. Kadınlardan birinin binaya girmek için yaşlı rolü yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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