Soros’tan Avrupa’ya çağrı: Türkiye’nin yanında durun!

Aynı zamanda Açık Toplum Vakfı Başkanı olan Soros, Rusya’nın Eylül 2015’te başlattığı Suriye müdahalesiyle sadece “en sadık Arap müttefiki” diye tanımladığı Beşar Esad’ı ayakta tutmayı değil, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana yitirdiği bölgesel ve küresel nüfuzu yeniden ele geçirmeyi amaçladığını” savundu.

“6 milyon Suriyelinin mülteci durumuna düşmesi, Rus liderin Suriye stratejisinin bir yan ürünü değil, amaçlarından biri” ifadelerini kullanan Soros, “Esad’ın Joseph Stalin’den sonra dünyanın gördüğü en barbar lider olduğunu savundu. Esad’ın sivil muhaliflerine en büyük zararı verecek askeri stratejiler geliştirdiğini, hastaneleri, okulları, çocuk yuvalarını hedef aldığını belirten Soros, “Putin’in sağladığı hava desteği olmasaydı, Esad, stratejisini yürütemeyecekti” değerlendirmesini yaptı.

Rusya’nın desteğiyle Suriye hükümetinin işlediğini iddia ettiği savaş suçlarını sıralayan Soros, Rusya’nın, yurtlarından edilmiş Suriyeliler için kurulan 14 kampı bombaladığını ve binlerce kişinin Türkiye sınırına kaçmasına neden olduğunu, Yunanistan sınırında yaşanan son karmaşanın da bunun ürünü olduğunu öne sürdü.

‘Ruslar bombaladı’

Esad ve Rus müttefiklerinin İdlib’de sıkıştırdığı sivilleri savunmak için askeri güç kullanan tek ülkenin Türkiye olduğunu da ifade eden Soros, Rusya’nın, Suriye savaşında işlenen suçlara ilişkin konularda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde veto kullandığına değindi. Moskova’nın oynadığı rolü reddetmesine karşın, Rus uçaklarının bombardımanı sonucu 34 Türk askerinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Soros, şöyle devam etti: “Ancak Türkiye, doğrudan Rusya’ya saldırmaya cesaret edemedi, çünkü Rus hava gücü Türkiye’ninkinden güçlü. Rusya’nın nükleer silahları var, Türkiye’nin yok. Türkiye bunun yerine askeri İHA’larla Esad güçlerine karşı misillemede bulundu. Putin böylece cinayetten ceza almadan kurtuldu. Bir başka bağlam ve coğrafyada olsa da, 2014’te Rusya’nın stratejik çıkarlarına yönelttiği tehdit konusunda Avrupa’yı uyarmıştım. Rusya, Avrupa’nın Moskova’yla herhangi bir çatışmadan kaçınacağını bilerek Ukrayna’yı işgal etti. İdlib’de olanlar da benzer bir şablonu izliyor. Avrupa, karşı çıkması gerekirken, Suriye politikasında Rusya’yla çatışmaktan kaçınıyor. Rusya’nın yarattığı mülteci krizine odaklanarak, hastalığın sebebine değil, belirtilerine odaklanıyorlar.”

‘Desteği hak ediyor’

Soros, mülteci akışını engellemekte kararlı olan Avrupa’nın, Türkiye’nin, milyonlarca mülteciyi barındırma yükünün büyük kısmını üzerine almayı kabul etmesi gerektiğini kaydederek, “Zaten 3.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Esad ve Putin’in sınırlarına doğru ittiği bir milyon kişiyi daha kaldıramaz... Türkiye Avrupa’nın desteğini hak ediyor. Bu nedenle Avrupa, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le İdlib’de Suriyeli mülteciler için ‘güvenli bölge’yi de içeren bir ateşkes anlaşmasına yönelik müzakerelerdeki pozisyonunu desteklemeli. Umarım bu, aynı zamanda Putin’in savaş suçlarını, Avrupa’daki diyaloğun da merkezine oturtur” ifadelerini kullandı.

Soros kimdir?

George Soros, Macar ve Yahudi asıllı ABD’li bir finans spekülatörü. Servetinin önemli kısmını 1992’de ‘Kara çarşamba’ olarak anılan ekonomik kriz öncesinde Sterlin satarak elde etti. Sterline karşı pozisyon alan Soros için “İngiltere Merkez Bankası’nı deviren adam” yakıştırmaları yapıldı. 32 milyar doları ‘hayır işleri’ için bağışlayan Soros’un mevcut servetinin 8 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Kurduğu Açık Toplum Vakfı aracılığıyla hedef aldığı ülkelere “devrim ihraç eden” ve “ayaklanmalara” finans desteği verdiği iddia edilen Soros, Rusya, Polonya ve ülkesi Macaristan’ın da bulunduğu birçok ülkede milliyetçilerden büyük tepki çekiyor. Vakfın Macaristan ve Rusya’daki faaliyetleri sonlandırılmıştı. Gezi davasında da adı geçen Soros’un bazı sanıklarla bağlantısının olduğu öne sürülmüştü.