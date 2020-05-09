09.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Sorumlu bir çıkış stratejisi izlenmeli’
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatmasına tepki göstererek “Söz konusu olan, üst düzey bir memurun, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait bir araziyi kiralaması hususudur. Tabii ki bununla ilgili grup başkanvekillerimiz her türlü soruyu soracak. Gerçekten bu devlet ne hale gelmiş insanın içi acıyor. Buradan hiçbir şey çıkmaz ama yapılan gerçekten saray hükümetinin hesap vermekten ne kadar uzak olduğunu ortaya koymuştur” dedi. Öztrak, koronavirüs ile mücadele konusunda ise “Hükümet, ikinci dalgaya neden olmamak için sorumlu bir çıkış stratejisi izlemek zorunda” dedi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.