‘Sorumlu bir çıkış stratejisi izlenmeli’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatmasına tepki göstererek “Söz konusu olan, üst düzey bir memurun, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait bir araziyi kiralaması hususudur. Tabii ki bununla ilgili grup başkanvekillerimiz her türlü soruyu soracak. Gerçekten bu devlet ne hale gelmiş insanın içi acıyor. Buradan hiçbir şey çıkmaz ama yapılan gerçekten saray hükümetinin hesap vermekten ne kadar uzak olduğunu ortaya koymuştur” dedi. Öztrak, koronavirüs ile mücadele konusunda ise “Hükümet, ikinci dalgaya neden olmamak için sorumlu bir çıkış stratejisi izlemek zorunda” dedi.