18.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Sorumluluğu üstlenmiyorlar’
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Konuşmasına, Gara şehitlerine rahmet dileyerek başlayan Karamollaoğlu, iktidarın genelde hiçbir hadisede kendi sorumluluğunu üstlenmeyi arzu etmediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı ve AK Parti ileri gelenlerinin ısrarla sanki bu operasyonu planlayan muhalefetmiş, bu başarısızlık muhalefete aitmiş, bunun arkasında muhalefet varmış gibi bir tavır sergileyerek hâlâ muhalefeti suçlamalarını kabullenmek mümkün değil.”