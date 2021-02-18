‘Sorumluluğu üstlenmiyorlar’

Konuşmasına, Gara şehitlerine rahmet dileyerek başlayan Karamollaoğlu, iktidarın genelde hiçbir hadisede kendi sorumluluğunu üstlenmeyi arzu etmediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı ve AK Parti ileri gelenlerinin ısrarla sanki bu operasyonu planlayan muhalefetmiş, bu başarısızlık muhalefete aitmiş, bunun arkasında muhalefet varmış gibi bir tavır sergileyerek hâlâ muhalefeti suçlamalarını kabullenmek mümkün değil.”