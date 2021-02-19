Sorumluluk varsa biz de üstleniriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir. Gara’da devleti karalamak, terör örgütü PKK’yı aklamak demektir. Bu dil, terörist Karayılan’ın dilidir” dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, “Hiçbir şey adına teröre göz yumulamaz, tarafsız ve hareketsiz kalınamaz. Bu konunun aması, ancağı, fakatı, eğeri olamaz. Aksi tutum ve davranışlar terörizme can suyu vermektir. Teröre sıcak ve sempatik tavırlar iş birlikçiliktir, aynı şekilde ihanete teşneliktir” dedi. Bahçeli, “terör örgütlerinin adını telaffuz etmekten kaçınanların, karanlık projelere figüranlık yapanların, masumlara ve mazlumlara sıkılan kurşunların tetiği ve namlusu, reziller olduklarını” vurgulayarak, şunları kaydetti:

‘PKK safına girdiler’

“Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir. Terörle mücadeleyi gölgelemek, bu alandaki muvaffakiyeti örselemek isteyen zillet ittifakı ağız birliği halinde ve hiç utanmadan konuşmaktadır. CHP Genel Başkanı’nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu gösterme çabası, İP Başkanı’nın Gara faciasında siyaset parmağı araması, üstelik her iki partinin HDP’ye en küçük eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK’nın yedek kulübesi olduklarının delilidir. CHP, HDP, İP ve diğer marjinal partiler Gara’da Türkiye’nin karşısında pozisyon almış, PKK’nın safına girmişlerdir.

‘Gara’da hata yok’

Çakma devrimciler, çıkarcı yazarlar, yeteneksiz aydınlar yüzsüzce devleti suçlamışlardır. Zillet ittifakı PKK’yla simbiyoz ilişki kurmuştur. HDP; CHP ile İP’i kolonileştirmiş, hatta kolon atmıştır... Gara’da devleti karalamak, terör örgütü PKK’yı aklamak demektir. Bu dil, terörist Karayılan’ın dilidir. Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak şayet Gara’yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur.”

Bahçeli şöyle devam etti: “Terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerli komuta heyetinin, kahraman askerlerimizin, polislerimizin, korucularımızın Allah şahittir ki sonuna kadar arkasındayız. İhanetin çirkin harabelerini yıkacağız, huzur ve refahın tarafı olacağız. Gara’nın karası kahramanca kazınmış, kuytudaki korkak ve zillet siyaset kalabalığı ise Türk milletinin muhteşem iradesiyle kızağa çekilmek için beklemeye alınmıştır. Gün ola harman ola, hepsi birden yel olacak, sel olacak, layıklarını bulacaklardır.”