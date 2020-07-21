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21.07.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Sosyal medya düzenlemesi bu hafta Meclis’e geliyor

AK Parti’nin hukukçu kurmayları, Meclis gündemine getirilmesi beklenen sosyal medya düzenlemesinin son halini, dün sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.

Sosyal medya düzenlemesi bu hafta Meclis’e geliyor
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Külliye’de Erdoğan’ın rutin programında görünmeyen kısıtlı katılımlı sosyal medya zirvesine AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, AK Parti AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı. Toplantıda, düzenlemenin bazı maddelerinin muhalefetin itirazına neden olduğu ve tam mutabakat sağlamanın mümkün görünmediği gündeme gelirken, asıl beklentinin Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin de dile getirdiği “Türkiye’de muhataplık” konusu olduğu vurgulandı. Son günlerde yaşanan Netflix geriliminin de görüşüldüğü toplantıda düzenlemenin “müstakil yasa” olarak bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması ve Meclis kapanmadan Genel Kurul’dan geçirilmesi görüşü benimsendi.

Dün MHP’ye gönderilen teklif, bugün muhalefet partilerine de iletilecek. Teklifle “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi hakkında kanun”a “sosyal ağlar” tanımı ilk kez eklenecek. Yetkili bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlü olacak sosyal

ağ sağlayıcılar, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlâl eden içeriklere yönelik başvurulara, 72 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak. Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındıracak.

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