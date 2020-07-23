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23.07.2020 - 20:28 | | DHA

'Sosyal medya' düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan 'sosyal medya' düzenlemesine ilişkin teklif görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

'Sosyal medya' düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı

 

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Başkanlığında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Komisyona sunum yapan ve teklifte imzası bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya düzenlemesinin, 2 yıllık süre zarfında kanun çalışmalarından en önemlilerinden birini gerçekleştirdiklerini söyledi. Söz konusu düzenlemenin sadece bugüne değil, geleceğe dair de önemli bir düzenleme olduğuna dikkat çekerek, bu konuda Türkiye'nin ve dünyanın bir arayış içeresinde olduğunu belirtti. Sosyal medya düzenlemesine ciddi ihtiyaç olduğunu vurgulayan Zengin, "Sosyal medyayı ben yaşam alanı olarak tanımlıyorum. Sosyal medya ile alakalı uluslararası anlamda gerçek bir hukukun oluşmadığını görüyoruz. Bu yaptığımız çalışmaların uluslararası anlamda sosyal medya ile alakalı hukuk inşasına katkı sağlayacağını düşünüyorum ve Türkiye'nin de bu manada buna öncülük etmesi kanaatindeyim." dedi.

Zengin, insanların bu mecraları özgürlüğün bir parçası olarak gördüğünü ancak problem çıktığında hukuksal bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi. Teklifin ayrıntılarını da anlatan Özlem Zengin, Türkiye'den doğan verilerin yine Türkiye'de kalması yönünde ufak bir adım attıklarını, verilerin mümkün olduğunca Türkiye'de barındırılması yönünde zorunluluktan ziyade bir teşvik olacağını belirtti. 

Teklifte imzası bulunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de kanayan yarasına çare olacak bir kanun teklifini görüşüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (23 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu. Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerini kullandı.
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