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31.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen sosyal medya yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

Buna göre, Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Sosyal ağ sağlayıcı, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi”ni gerektirecek içeriklere yönelik başvurulara, en geç 48 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın  sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararı verilecek. 

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