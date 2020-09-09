Sosyal medyadaki yeni akıma Bakan da katıldı! 80 yılına ait fotoğrafını paylaştı

Sosyal medyada geçen yıl ortaya çıkan ‘10 years challenge’a benzyen bir akım özellikle Twitter’dan yayılmaya başladı.

Akımda herkes eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak yıllar içerisindeki değişimlerini ortaya koydu. Yüzlerce kişi bu akıma katılarak gençlikte çekilmiş oldukları ve yeni çektirdikleri fotoğrafları paylaştı. Siyasetçiler ve sanatçılar da bu akıma katıldı.

AKIMA BAKAN DA KATILDI

Akıma katılan Bakan Selçuk yaptığı sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

1980, Ordu - 2020,

Ankara Beraber her anımıza binlerce kez şükrettiklerim...





