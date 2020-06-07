Soylu: En büyük darbe terördür

Soylu dün Ağrı’da Yoncalık köyü ve 7 bin kişiye istihdam sağlayacak “Ayakkabıcılar Sitesi Temel Atma Töreni”ne katıldı. Soylu yaptığı konuşmada “Harcı, bu ayakkabıcılar sitesinin temeline dökmüyoruz. Bu harcı terörün üzerini kapatmak üzere döküyoruz” dedi.



‘Geleceğe vesayet’

Ağrı’da daha önce birçok açılış gerçekleştirdiklerini anımsatan Soylu, “Türkiye’nin en büyük vesayet alanlarından birisi terördür. Bugün attığımız bu adımlarla birlikte terörü, terör vesayetini ülke lügatimizden çıkarıyoruz. Terör aynı zamanda siyasete, demokrasiye, özgürlüğe, cumhuriyete, geleceğe vesayettir” değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişin ve terörün verdiği maliyeti çalışarak kardeşlikle, üreterek ve Türkiye’nin yarınına zenginlik bırakarak başka bir noktaya çekmeye çalıştıklarını vurgulan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Birkaç gündür Meclis’teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle ‘darbe’ sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız.”



Konuşmanın ardından dualarla beraberinde mülki yöneticilerle fabrikanın temelini atan Soylu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre ayarlanan tören alanındaki vatandaşlarla da sohbet etti.