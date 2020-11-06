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06.11.2020 - 07:00 |

Soylu: Tedavimiz evde devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 tedavisine ilişkin bilgi verdi.

Soylu: Tedavimiz evde devam edecek

Soylu, Twitter’dan şunları kaydetti: “Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü. Bu süreçte ihtimamını esirgemeyen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza, her gün arayarak moralini, duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye ve elbette ki Sayın Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine, her mecra ile arayan, soran, dua eden, iyi dileklerini ileten herkese ve duasına muhtaç olduğumuz milletimize şükranlarımı arz ediyorum.”

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