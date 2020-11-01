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01.11.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Soylu ve ailesi virüse yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi, eşi ve kızının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Soylu ve ailesi virüse yakalandı
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Soylu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.” Hastalığından dolayı İzmir’e gidemeyen Soylu, depreme ilişkin gelişmeleri Ankara’dan takip ediyor. AFAD’dan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir’de çalışmaların koordinasyonunu yönetiyor.

Albayrak: Geçmiş olsun
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Albayrak, Twitter’dan, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sayın Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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