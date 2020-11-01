Soylu ve ailesi virüse yakalandı

Soylu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:



“Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.” Hastalığından dolayı İzmir’e gidemeyen Soylu, depreme ilişkin gelişmeleri Ankara’dan takip ediyor. AFAD’dan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir’de çalışmaların koordinasyonunu yönetiyor.



Albayrak: Geçmiş olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Albayrak, Twitter’dan, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sayın Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik” dedi.