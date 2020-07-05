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05.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Soylu’dan asker eğlencesi uyarısı: Görüntüler kabul edilebilir değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milliyet’in de gündeme getirdiği askere uğurlama törenlerindeki sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüntülere tepki gösterdi.

Soylu’dan asker eğlencesi uyarısı: Görüntüler kabul edilebilir değil

Twitter hesabından Beykoz’da asker eğlencesi düzenleyen grubun görüntülerini paylaşan Soylu, askere gitmenin, askerlik yapmanın şeref olduğunu belirtti. Soylu, “Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz. Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım” dedi.

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