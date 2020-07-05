Soylu’dan asker eğlencesi uyarısı: Görüntüler kabul edilebilir değil

Twitter hesabından Beykoz’da asker eğlencesi düzenleyen grubun görüntülerini paylaşan Soylu, askere gitmenin, askerlik yapmanın şeref olduğunu belirtti. Soylu, “Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Abartı, geleneğimizde, kültürümüzde ve inancımızda yoktur. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz. Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım” dedi.