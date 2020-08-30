30.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Soylu’dan CHP’ye ‘DHKP-C’ tepkisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım’ın, DHKP-C’den tutuklu bulunduğu cezaevindeki açlık grevinde ölen Ebru Timtik’e ilişkin paylaşımına çok sert tepki gösterdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bize 30 Ağustos dersi verenler. 30 Ağustos bizim şerefimizdir” değerlendirmesinde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, “Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız, İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin ‘şehit’ diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!” ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.