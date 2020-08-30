Soylu’dan CHP’ye ‘DHKP-C’ tepkisi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bize 30 Ağustos dersi verenler. 30 Ağustos bizim şerefimizdir” değerlendirmesinde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, “Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız, İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin ‘şehit’ diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!” ifadelerini kullandı.