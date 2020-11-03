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03.11.2020 - 11:34 |

Sözcü Kalın: Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde, 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda" dedi.

Son dakika: 91. saatte yeni mucize! Ayda bebek kurtarıldı
Son dakika: 91. saatte yeni mucize! Ayda bebek kurtarıldı
Son dakika: 91. saatte yeni mucize! Ayda bebek kurtarıldı
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Sözcü Kalın, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ayda'nın enkaz altından çıkarılışı esnasında çekilen fotoğrafı paylaşan Kalın, "Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda. Hamdolsun" dedi.

 

 

 

 

Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora olduAntalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.
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