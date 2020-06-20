CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmedeÂ bulundu. KalÄ±n, TÃ¼rkiye'nin 'sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir ateÅŸkes' saÄŸlanabilmesi iÃ§in Hafter gÃ¼Ã§lerinin Sirte ve Cufra'yÄ± boÅŸaltmasÄ± gerektiÄŸini savunan UMH'nin bu duruÅŸunu desteklediÄŸini belirtti.Â 2015 yÄ±lÄ±nda Fas'ta varÄ±lan siyasi antlaÅŸmaya gÃ¶ndermede bulunan KalÄ±n, Libya'da herkesin 2015 yÄ±lÄ±ndaki pozisyonlarÄ±na geri dÃ¶nmesi halinde bir ateÅŸkes saÄŸlanabileceÄŸini sÃ¶yledi. KalÄ±n, "UMH'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ bu ve biz, bunu destekliyoruz; Ã§Ã¼nkÃ¼ Hafter gÃ¼Ã§leri, bu stratejik yerleri fÄ±rlatma rampasÄ± olarak kullanÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.

'NATO'NUN GÃœVENLÄ°ÄžÄ°NÄ° TEHLÄ°KEYE ATIYOR'

KalÄ±n, ayrÄ±ca Fransa'yÄ± Hafter'i destekleyerek NATO'nun gÃ¼venliÄŸini 'tehlikeye atmakla'Â suÃ§ladÄ±. KalÄ±n, "Libya'da biz meÅŸru hÃ¼kÃ¼meti destekliyoruz. FransÄ±z hÃ¼kÃ¼meti ise gayrimeÅŸru bir savaÅŸ baronunu destekliyor ve NATO'nun gÃ¼venliÄŸini, Akdeniz'in gÃ¼venliÄŸini, Kuzey Afrika'nÄ±n gÃ¼venliÄŸini ve Libya'nÄ±n siyasi istikrarÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±yor.Â TÃ¼m bunlar ortadayken, halaÂ bizi suÃ§luyorlar, bizi eleÅŸtiriyorlar. Biz burada meÅŸru isimlerle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TÃ¼m bu bÃ¶lgelere mÃ¼dahale eden, yanlÄ±ÅŸ isimlerle Ã§alÄ±ÅŸan, gayrimeÅŸru unsurlarÄ± destekleyen ve sonra da dÃ¶nÃ¼p bizi suÃ§layan Fransa'nÄ±n kendisidir. En baÅŸÄ±ndan beri gÃ¼venilmezdi. BÃ¼tÃ¼n ateÅŸkes antlaÅŸmalarÄ±nÄ±, gerginliÄŸi azaltmaya yÃ¶nelik bÃ¼tÃ¼n giriÅŸimleri bozdu. UMH, Hafter'in iÃ§inde bulunduÄŸu hiÃ§bir mÃ¼zakereyi desteklemeyecek. OnlarÄ±n analizinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sonuÃ§ bu ve biz, bunu destekliyoruz"Â diye konuÅŸtu.Â

BAE'yi 'savaÅŸÄ± finanse etmekle'Â suÃ§layan KalÄ±n, BAE'nin Arap- Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki rolÃ¼nden Ã¶tÃ¼rÃ¼ TÃ¼rkiye ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a saldÄ±rÄ± giriÅŸimlerini 'aptalca' diye niteledi.Â MÄ±sÄ±r hakkÄ±nda KalÄ±n, Ankara'nÄ±n, Kahire'nin MÄ±sÄ±r- Libya sÄ±nÄ±rÄ± konusundaki 'meÅŸru'Â gÃ¼venlik endiÅŸelerini anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±; ancak Hafter'i desteklemenin yanlÄ±ÅŸ bir politikaÂ olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â TÃ¼rkiye'nin Libyadaki geleceÄŸi hakkÄ±ndaki bir soruya KalÄ±n, "Libya HÃ¼kÃ¼metiÂ orada olmamÄ±zÄ± istediÄŸi sÃ¼rece, orada olacaÄŸÄ±z" vurgusunu yaptÄ±.Â