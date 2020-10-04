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04.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Stoltenberg yarın geliyor

Türkiye ile Yunanistan arasında Navtex gerginliği sürerken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarın Ankara, salı günü de Atina’yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşme gerçekleştirecek Stoltenberg’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Stoltenberg yarın geliyor

NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizmanın kurulduğunu bildirmişti. 

Uzlaşının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yarın ve Salı günü iki başkenti ziyaret ederek, üst düzey temaslarda bulunacak.

 

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