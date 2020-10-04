Stoltenberg yarın geliyor

NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizmanın kurulduğunu bildirmişti.

Uzlaşının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yarın ve Salı günü iki başkenti ziyaret ederek, üst düzey temaslarda bulunacak.