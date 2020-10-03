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03.10.2020 - 07:00 | | AA

Stoltenberg’den, Türkiye ve Yunanistan’a ziyaret

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin olarak Türkiye ve Yunanistan’ı ziyaret edecek.

Stoltenberg’den, Türkiye ve Yunanistan’a ziyaret

NATO’dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg pazartesi günü Ankara’da, salı Atina’da olacak. Stoltenberg, önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşecek. Daha sonra Atina’ya geçecek olan Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ile görüşecek.

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