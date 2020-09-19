Stratejik İletişim Dairesi kuruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre İletişim Başkanlığı bünyesinde “Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı” oluşturuldu. Yeni başkanlığın görevleri şöyle:

- Devletin stratejik amaç ve hedefleri ile Devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak stratejik iletişim politikalarını belirlemek.

- Ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

- Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak.

- Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak.

- Kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde, Devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde bulunmak.

- Görev alanı kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.

Koordinasyon görevi

Kararnameye göre İletişim Başkanlığı, “Stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak” ile de görevli olacak.

Başkanlık yabancı ve ulusal basın organlarının ve mensuplarının, “akreditasyon işlemlerini yürütmek” görevini de üstlendi. Daha önceki kararnamede yer alan, “Kolaylaştırıcı tedbirler almak” görevi yerine “Akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yabancı basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak” ifadelerine yer verildi.

Bilgi toplayabilecek

Başkanlık, görev alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler ile yakın işbirliği içinde bulunup bilgi de toplayabilecek.

‘PROAKTİF ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYACAĞIZ’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun düzenlemeyi Milliyet’e değerlendirirken şu açıklamalarda bulundu:

- TALİ DEĞİL ASLİ ALAN: Stratejik iletişim, Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu. Kendisinin liderliğinde ülkemizin her alanda ortaya koyduğu atılım ve mücadelenin iletişim alanında da yansıma bulması kaçınılmaz bir gereklilik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni sistemin dinamizmine uygun şekilde ihdas edilen İletişim Başkanlığı olarak kurumumuza tevdi edilen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İletişimin tali değil asli bir faaliyet olduğuna inanıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız imkan ve meydan okumaları, milletimizin menfaatleri doğrultusunda stratejik iletişim perspektifiyle yönetmek kritik önem arz ediyor.

- SESİMİZİ DUYURACAĞIZ: Cumhurbaşkanımızın başkanlığımıza tevdi ettiği yeni görev çerçevesinde de, stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunu sağlayarak ulusal ve uluslararası boyutta savunmacı değil proaktif çalışmalar ortaya koyacağız. Ülkemize yönelik kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyonla etkin şekilde mücadele edeceğiz. Amacımız, gelişmiş, müreffeh, huzurlu, büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealine stratejik iletişim perspektifiyle katkı sunmaktır. Bölgesel bir güç olan, küresel bir güç olma mücadelesi veren Türkiye’mizin sesinin dünyanın dört bir yanında duyulması, tezlerimizin uluslararası camiada anlatılması için bütün imkanlarımızla gayret göstermeye devam edeceğiz.