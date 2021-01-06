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06.01.2021 - 07:00 | | ANKARA DHA

‘Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız” dedi.

‘Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız’

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Gündelik yaşamımızda geliştireceğimiz küçük farkındalıkların, büyük değişimler yaratacağını unutmamalıyız” ifadesini kullandı.

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