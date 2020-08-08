MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Suriye rejimi saldırıya geçti
ABONE OL
08.08.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Suriye rejimi saldırıya geçti

Suriye’de Rusya ve İran destekli rejim ordusu, sağlanan ateşkes nedeni ile aylardır süren göreceli sakinliğin ardından İdlib ve Lazkiye bölgesinde stratejik dağ ve tepeleri almak için bir çok cepheden saldırıya geçti.

Suriye rejimi saldırıya geçti
NAMIK DURUKAN Ankara

Çatışmalar Lazkiye’nin kuzey kırsalında bulunan Kürt dağı olarak bilinen Cebel el Ekrad ve çevresinde yoğunlaşıyor. Stratejik önemdeki noktaları alarak muhalifleri İdlib’e hapsetmeyi amaçlayan rejim, bölgeye ağır silah ve asker takviye etmeye devam ediyor. Muhalif gruplar da, Halep-Lazkiye karayolu üzerindeki Al-Haddade cephesinin stratejik tepesi ve Lazkiye’nin kuzey kırsalındaki Cebel el Akrad çevresindeki tepelere doğru ilerleyen rejim güçlerini dört defa püskürttü. Haddade tepesinde yoğunlaşan şiddetli çatışmalarda ilk belirlemelere göre, 15 rejim askeri ile 10 HTŞ savaşçısı öldü.

Stratejik önemde

Haddade tepesi, Halep-Lazkiye uluslararası karayoluna, Cisr al-Şugur’un batı kırsalındaki geniş alanlara ve M4 uluslararası yolundaki Bdama ve Al-Najiya köylerine bakan stratejik bir tepe konumunda. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), rejim güçlerinin bu tepeyi ele geçirmeye çalıştığını ve iki taraf arasında karşılıklı ağır silah atışları yapıldığını aktardı. Lazkiye’nin kuzeydoğu kırsalında yer alan rejimin saldırdığı Kıbeyni-Haddade hattı ise, İdlib’in güneybatı kısmı ile Lazkiye’nin Kürt Dağı’nı birbirine bağlıyor. Bu hat, Kürt Dağı bölgesinin İdlib ile bağlantı yollarını gören hakim noktalar bulunuyor.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘O bilekliği ben almıştım’

‘O bilekliği ben almıştım’

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Sahil bölgeleri ve düğünlere sıkı denetim

Sahil bölgeleri ve düğünlere sıkı denetim

Sıradaki Haber