Suriye rejimi saldırıya geçti

Çatışmalar Lazkiye’nin kuzey kırsalında bulunan Kürt dağı olarak bilinen Cebel el Ekrad ve çevresinde yoğunlaşıyor. Stratejik önemdeki noktaları alarak muhalifleri İdlib’e hapsetmeyi amaçlayan rejim, bölgeye ağır silah ve asker takviye etmeye devam ediyor. Muhalif gruplar da, Halep-Lazkiye karayolu üzerindeki Al-Haddade cephesinin stratejik tepesi ve Lazkiye’nin kuzey kırsalındaki Cebel el Akrad çevresindeki tepelere doğru ilerleyen rejim güçlerini dört defa püskürttü. Haddade tepesinde yoğunlaşan şiddetli çatışmalarda ilk belirlemelere göre, 15 rejim askeri ile 10 HTŞ savaşçısı öldü.



Stratejik önemde



Haddade tepesi, Halep-Lazkiye uluslararası karayoluna, Cisr al-Şugur’un batı kırsalındaki geniş alanlara ve M4 uluslararası yolundaki Bdama ve Al-Najiya köylerine bakan stratejik bir tepe konumunda. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), rejim güçlerinin bu tepeyi ele geçirmeye çalıştığını ve iki taraf arasında karşılıklı ağır silah atışları yapıldığını aktardı. Lazkiye’nin kuzeydoğu kırsalında yer alan rejimin saldırdığı Kıbeyni-Haddade hattı ise, İdlib’in güneybatı kısmı ile Lazkiye’nin Kürt Dağı’nı birbirine bağlıyor. Bu hat, Kürt Dağı bölgesinin İdlib ile bağlantı yollarını gören hakim noktalar bulunuyor.