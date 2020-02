Suriye sınırına HİSAR-A koruması

Kırıkkale’de TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Devreye Alma törenine katılan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:



BOZDOĞAN’I ENVANTERE ALACAĞIZ: İlk yerli ve milli havadan havaya füzemizin üretilmesi amacıyla yürüttüğümüz proje kapsamında geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin güdümlü atış testleri başarıyla gerçekleşti. Bozdoğan füzemiz en kısa sürede envantere alacağız. Bu başarı sayesinde uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz Siper’in çalışmalarında önemli ilerleme kaydettik.



SAVAŞ UÇAĞIMIZ 2023’TE: Çıkarma gemimizi bu yıl sonu Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Tabii yetmez bir de denizlerimizde sadece çıkarma gemisi değil inanıyorum ki bu tersanelerimizden biz ideal olanının şöyle uçak gemisini de yapmalıyız. Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı 2023’te hangardan çıkaracağız. Türkiye’yi F-35’leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız. Hem kendi sınıfının en iyisi olacak hem de bizi dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen üç ülkeden biri haline getirecek Akıncı İHA’yı uçurduk. Yakında bu da hizmete alınıyor. Tamamen milli tasarım olan Gökbey helikopterimiz de test uçuşları sonrası seri üretime geçecek.



TOPYEKÜN GÜÇ: Son 7-8 yıldır yaşadığımız her hadise bize güçle olmamız ve güçlü kalmamız gerektiğini gösteriyor. Bize lazım olan hem siyasi hem ekonomik hem askeri ayakları olan topyekûn bir güçtür. Siyasette dünyada sesimizi dinleten masada ağırlığı olan ülke haline getirdik. Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyor dengeleri değiştiriyoruz.