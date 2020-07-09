'Suriye’den hiç ders almamışlar'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, AK Partinin Libya politikasının yeni Osmanlıcı dış politikanın bir boyutu olduğunu, AK Parti’nin Suriye’de yaşananlardan ders çıkaramadığını iddia etti.

Çeviköz, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin dış politikasını değerlendirdi. “Libya konusunda CHP olarak isteğimiz, Trablus’taki hükümet ve Tobruk’taki Temsilciler Meclisi arasındaki savaşın barışçıl yöntemlerle sona ermesi ve Libya’nın bir an önce huzur ve istikrara kavuşmasıdır” diyen Çeviköz, bunun hem Afrika kıtası hem Doğu Akdeniz’in güvenliği için elzem olduğunu söyledi.

‘Açıklanmaya muhtaç’

Libya’daki, krize taraf bütün ülkelerin BM Güvenlik Konseyi’nin silah ambargosu kararları başta olmak üzeri bütün kararlarına uyması gerektiğini belirten Çeviköz, “AKP’nin Libya politikası, yeni Osmanlıcı dış politikanın bir boyutudur. AKP Suriye’de yaşananlardan ders almamıştır” görüşünü dile getirdi.

Suriye’nin kuzeyinde TSK’nın ve Türkiye destekli silahlı grupların hakim oldukları bölgelerde Türk Lirası kullanılmaya başlandığını söyleyen Çeviköz, Astana sürecinde Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı vurgusu yapılmasına rağmen sürecin bir parçası olan Türkiye’nin “Suriye’de asker bulundurması, kontrol ettiği bölgelerde belediye hizmetleri sağlaması, idari mülkiye amirleri görevlendirmesi, yerel meclislerdeki görevlilerin maaşlarını ödemesi ve bölgeye Türk Lirası sokmasının açıklanmaya muhtaç bir çelişki olduğunu” öne sürdü.

AB ile ilişkiler

Çeviköz, 1 Temmuz-31 Aralık 2020 arasındaki süreçte AB dönem başkanlığını Almanya’nın yürüteceğine işaret ederek, AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme kaydedileceğinin beklendiğini, ancak bu beklentinin Merkel’in, Kovid-19 salgınının üstesinden gelmeye ağırlık verileceğini açıklamasının ardından son bulduğunu iddia etti.

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ile Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden çıkılmasına yönelik tartışmaların kadına yönelik şiddete karşı çıkan herkesi umutsuzluğa düşürdüğünü ileri süren Çeviköz, anlaşmadan çekilmeyi doğru bulmadığını kaydetti.