Şuşa’daki okula ‘özgürlük çiçeği’

Projeyi çizen eski Isparta Belediye Başkanı yüksek mimar Yusuf Günaydın, ana motifte sadece Şuşa’ya özgü endemik bir çiçek olan ve “özgürlük çiçeği” olarak isimlendirilen ‘har-ı bülbül’ün kullanılacağını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Azerbaycan’ın Dağlık Karababölgesindeki Şuşa kentinde bir okul inşa edileceğini açıklamıştı. Okulun projesi, aynı zamanda Bahçeli’nin danışmanı olan Günaydın tarafından çizildi. İnşaatına hemen başlanması planlanan okul için Günaydın ile birlikte MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Şuşa’ya gitti. Okulun dokuz derslik, bir atölye, bir laboratuvar, geniş bir kantin ve mutfak, öğretmen odaları olmak üzere toplam 2 bin metrekare inşaat alanından oluştuğunu söyleyen Günaydın, “Görünüş olarak da bizim geçmişimizi andıran, geleceğimize de işaret veren hem klasik hem de modern bir projenin karışımı oldu. Çünkü Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bunu çok istiyordu. Projeyi takdim ettim, o da çok beğendi” diye konuştu.