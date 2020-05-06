‘Susalım istiyorlar ama susmayacağız’

Torun, “Öyle bir noktaya geldik ki susalım, hiçbir şey söylemeyelim istiyorlar ama biz susmayacağız. Artık halkımız bu hamaset politikasını yemiyor. Bu politika tutmuyor. Hem birlik beraberlik diyeceksiniz, hem hakaretler savuracaksınız, eyvahlar olsun” dedi. Vatandaşların seçimlerde partisine “muhalefet” görevi verdiğini söyleyen Torun şöyle devam etti: “Ne yapar muhalefet? Siyasi iktidarı eleştirir, denetim görevini yerine getirir. En azından demokratik ülkelerde bu böyledir. Öyle bir noktaya geldik ki, bunlar artık eleştirilmek bile istemiyor. Eleştiriyi dahi kaldıramıyor. Susalım, hiçbir şey söylemeyelim... Bunu istiyorlar ama biz sumayacağız... Ekranlarda konuşan, zehir zemberek hakaretler eden kişi Cumhurbaşkanı, yani toplumu kucaklayıp böyle birlik beraberlik mesajları vermesi gereken Cumhurbaşkanı. Sayın Erdoğan, bu dönemde bile siyasi rant peşinde hırçınlaşıyorsunuz. Halkımız iyi şeyler duymak istiyor, yardım bekliyor. Şimdi bunların zamanı mı? Bunu kendi tabanını konsolide etmek için yapıyor. Ama o gün bugün değil.”