Altun, “Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, iki yıl önce bugün Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda hain bir pusuya düşürüldü. Kaşıkçı’nın katilleri o günden bu yana adaletten kaçırıldı” ifadelerini kullandı. Altun, şunları kaydetti: “Biz adalet ve hakikat davasına hizmet ediyoruz. Hepimiz Cemal Kaşıkçı’nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız. Suudi katilleri Türkiye’ye gönderin. Uluslararası gözlemcilerin huzurunda, kamuya açık bir mahkemede hesap vermelerini sağlayın. Bu cani olayı gerçek anlamda aydınlatmak için yapılan tek soruşturma olan Türkiye’deki soruşturmaya destek olun.”