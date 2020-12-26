Tablet dağıtımında 3’üncü faz başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımını yaptıkları tablet bilgisayarlar öğrencilerin eline ulaştıkça TRT EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı olan EBA internet platformuyla sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuk kalmayacağını açıkladı.

Dün başlayan 3. fazda 66 bin tablet bilgisayarların gönderildiği 38 ilin yöneticisi ile videokonferans yöntemiyle toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayar desteğinin 3. fazıyla birlikte toplam 266 bin 500 cihazın öğrencilere ulaştığını duyurdu.