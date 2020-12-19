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19.12.2020 - 07:00 |

Taciz mesajıyla suçlanan CHP’li başkan istifa etti

CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A., 17 yaşındaki S.G.’nin “WhatsApp üzerinden ‘Bana abi deme’ ve ‘senden hoşlanıyorum’ şeklinde mesajlar attı” iddiası üzerine ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

Taciz mesajıyla suçlanan CHP’li başkan istifa etti

M.A. yaptığı açıklamada, “Atılan iftiralara ilişkin sonuna kadar sürdüreceğim hukuk mücadelem sırasında partimizin adının daha da yıpratılmasının önüne geçmek adına, seçimle geldiğim ilçe başkanlığı görevimden istifa ettim” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman “17 yaşındaki çocuğa atıldığı iddia edilen taciz mesajları pedofili olarak ele alınmalıdır” görüşünü dile getirdi. l HUZEYFE ÖZDEMİR Bursa DHA

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