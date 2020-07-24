Tarihi gün! Emine Erdoğan, Ayasoyfa'da kadınlara ayrılan bölümde namaz kıldı

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ile şehit eşleri ve anneleri ile gaziler ve birçok kadın katıldı.









