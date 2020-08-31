Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından yayımlanan, Kurtuluş Savaşı’ndan görüntüler içeren videoda, kendi sesinden şu ifadeler kullanıldı: “Milli Kurtuluş Savaşı sıradan bir savaş değildir, egemen güçlere karşı yapılan bir savaştır. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği yani 7’den 70’e bir mücadeledir. İşgale karşı yapılan bir savaştır. Dağıtılan orduları yeniden toparlamak için yapılan bir savaştır. Sevr’i yırtıp atıp bağımsız Türkiye’yi kurma savaşıdır. Milli Kurtuluş Savaşı, aynı zamanda bütün mazlum milletlere örnek olan bir savaştır. Binlerce şehidimizin kanı vardır bu topraklarda ama anlamıyorum ve gerçekten de üzülüyorum. Bunlar tarihimizi bilmiyorlar. Milli Kurtuluş Savaşı’nı bilmiyorlar. Hangi koşullarda o savaşı verdiğimizi bilmiyorlar. Bir taraftan bir tarafa savruluyorlar.”