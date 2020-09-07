‘Tarımın durumu kabul edilemez’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tarım sektörü; AKP ve saray rejiminin izlediği neoliberal, uluslararası tekelci politikalar sonucu, tarımda ülkemizi net ithalatçı bir konuma getirmiştir... Cumhuriyet’in kuruluşunda, kalkınmanın temeli olan tarımın bu noktada olmasını kabullenemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin resmi dijital dergisi Millet’in yeni sayısı için bir sunuş yazısı kaleme aldı. Kılıçdaroğlu, tarım konusunu ele aldığı yazısında, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünya; Kovid-19 ile tarımın toplumlar için hayati önemde olduğunun tekrar farkına vardı. Birleşmiş Milletler Dünya ve Gıda Örgütü’ne göre dünyada 690 milyon insan açlıkla mücadele etmektedir. Sadece 2020’de 130 milyon insanın, salgından dolayı açlıkla karşı karşıya kalacağı ifade edilmektedir. Ülkemizde de yaşanan salgın, küresel ısınma ve iklim değişikliği, su kaynaklarının plansız kullanımı, artan nüfus, amaç dışı toprak kullanımı ve gelir eşitsizliği gibi nedenlerden dolayı, yeterli ve dengeli gıdaya ulaşmak zorlaşmaktadır.”

‘Çiftçiler efendi’

“Tarım sektörü; AKP ve saray rejiminin izlediği neoliberal, uluslararası tekelci politikalar sonucu, tarımda ülkemizi net ithalatçı bir konuma getirmiştir” değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Cumhuriyet’in kuruluşunda, kalkınmanın temeli ve lokomotifi olan tarımın ve kırsal yaşamın bu noktada olmasını kabullenemiyoruz. Çiftçimiz desteklendiğinde, halkımızın gıda ihtiyacının yanında dünyadaki dezavantajlı toplulukları da doyuracak ve önemli bir dışsatımcı ülke olacak üretim yapacağını biliyoruz. CHP iktidarında çiftçilerimiz alın terinin karşılığını alacak ve hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Türkiye’nin gerçek efendisi üretici olan çiftçilerimizdir.”

Dövülen işçileri aradı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya’da darp edilen tarım işçilerine “geçmiş olsun” dileklerini iletti.CHP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kılıçdaroğlu, Sakarya’da çalıştıkları sırada darp edilen fındık işçilerinden Kasım Demir’i telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti” ifadelerine yer verildi. ANKARA Milliyet