‘Tasarruf olsun diye öğretmen atanmıyor’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl 60 bin öğretmen atanacağının söylendiğini, ancak Kovid-19 nedeniyle atamanın yapılamayacağının açıklandığını belirterek, “Yani okullar kapalı şimdi, öğretmenlerin atamasını yaparsak okula gitmedikleri halde bunlar aylık alacaklar. Dolayısıyla tasarruf olsun diye bu atamalar şimdilik yapılmıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla iki ayrı video konferans toplantısı gerçekleştirdi. İlk olarak 19 farklı ilde görev yapan öğretmenlerle daha sonra da atanamayan öğretmenlerle görüşen Kılıçdaroğlu, sorun ve talepleri dinledi, çözüm önerilerini anlattı. Eğitimin sorunlar yumağı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, önceliğin atama bekleyen öğretmenlerin bekledikleri 60 bin kişilik kadronun doldurulması olduğunu, bu konuda üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, 3600 ek göstergenin çıkması halinde en az 100 bin öğretmenin emekli olacağına işaret ederek, “Şu anda ‘3600 ek gösterge çıkacak’ diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen var” dedi

‘Hazine zorda’

Bu öğretmenlerin, sözü verilen 3600 ek göstergeyi aldıktan sonra emekli olmayı istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, çalışırken alınan ücret ile emekli olunduktan sonra alınan ücretin yüzde 50 azaldığını vurguladı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “MEB eğer imkanı olsa zaten 60 bin kişi de 70 bin kişi de derhal kadrolu öğretmen alır. O zaman soru şu; MEB’in önündeki engel nerede? MEB’in önündeki engel Hazine ve Maliye Bakanlığı, çünkü kadrolar oradan tahsis ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı mali olarak çok zor durumda olduğu için bu kadroları vermiyor. Daha düşük ücretlerle ücretli öğretmen veya sözleşmeli öğretmen gibi normalde bir okulda olmaması gereken aynı dersi veren öğretmenler arasında farklı ücret, farklı standart olmaması lazım. 60 bin öğretmen atama sözü verildi ancak Kovid-19 nedeniyle bu atamaların yapılamayacağı açıklandı. Yani okullar kapalı şimdi, öğretmenlerin atamasını yaparsak okula gitmedikleri halde bunlar aylık alacaklar. Dolayısıyla tasarruf olsun diye bu atamalar şimdilik yapılmıyor” dedi.

Devletin Sayıştay’ın belirlediği 138 bin öğretmen açığını rahatlıkla giderebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “CHP olarak öğretmenlerle ilgili şöyle bir düşüncemiz var. Onu da atama bekleyen öğretmenler olarak sizin bilginize sunayım. Şimdi öğretmenlik Devlet Memurları Kanunu içinde yer alıyor. ‘Öğretmen’ diye değil, ‘devlet memuru’ sayılıyor öğretmenler. Hakimler ve savcıların nasıl ayrı bir yasası varsa öğretmenler için de ayrı bir meslek kanununun olması lazım. Öğretmenlik mesleğini klasik devlet memurluğundan ayırmamız lazım. Ayrıca sözlü sınavın şu aşamada yapılmasının nedeni güvenlik soruşturması. Yazılıda elenemiyorsunuz ama sözlüde elenebiliyorsunuz. Artı torpil, ‘başarılı olana düşük puan verelim sözlüde ve böylece kaybetsin’ diye. Mülakatın tümüyle kaldırılması lazım. Dolayısıyla sınavı kazanan her öğretmen rahatlıkla atanabilir.”