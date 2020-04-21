TBMM 100. yıla hazırlanıyor

Koronavirüs nedeniyle planlanan pek çok etkinlik iptal edilmek zorunda kalsa da TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nın ülke genelinde coşkuyla kutlanması için hazırlıklar sürüyor. Kutlamaların Meclis ayağına ilişkin programa göre Genel Kurul 23 Nisan’da özel gündemle toplanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda parlamenterin katılımıyla gerçekleştirilecek özel oturumun ardından akşam da TBMM Başkanı Mustafa Şentop kendisinin öncülük ettiği İstiklal Marşı okuma etkinliği çerçevesinde saat 21.00’de Meclis şeref merdivenlerinde olacak. Bu etkinliğe ışık, lazer ve havai fişek gösterisi eşlik edecek.

TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama programı TBMM’de Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayacak. Ardından TBMM Başkanı Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir’i ziyaret edecek. Daha sonra 1. Meclis’te anma töreni yapılacak. TBMM Genel Kurulu da saat 14.00’te özel gündemle toplanacak. Şentop’un açılış konuşmasının ardından grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak. CHP, MHP ve HDP liderlerinin de katılacağı özel oturumda, esnek katılım gerçekleşecek. Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri 10’ar dakika, temsil edilen partilerin temsilcileri ise üçer dakika konuşma yapacak.

Resepsiyon yok

CHP yönetimi, Ankara’da düzenlenecek resmi törenlerin tamamına katılacak. Özel oturumda CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak.

Akşam, TBMM Başkanı’nın ev sahipliğinde yapılması planlanan resepsiyon ve Meclis’in 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle planlanan diğer etkinlikler ise yapılmayacak. Şentop, 23 Nisan akşamı saat 21:00’de daha önce yaptığı “İstiklal Marşı’nı okuyalım” çağrısı doğrultusunda Meclis Şeref Merdivenleri’nde İstiklal Marşı’nı okuyacak. Televizyonlardan canlı yayınlanacak bu anlara ışık, lazer ve havai fişek gösterisi eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bu etkinliğe çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’dan katılacak.

23 Nisan etkinlikleri için Meclis’te hummalı bir hazırlık çalışması yapılıyor. Meclis Genel Kurulu, kulisler, şeref holü temizlenirken, ana binanın içi Türk bayrakları ile donatıldı.

Şentop’tan özel video

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Milli Mücadele’nin ve TBMM’nin 100. yılını kutladı. Videoda, “İstiklal ve hürriyet için, savaşta ve barışta, milletimize duyduğumuz inançla aynı çatının altında, coşku, gurur ve umutla milli değerlerimizden güç alarak değişimden gelen gücümüzle milli irade yolunda güçlü Türkiye için nice 100 yıllara” vurgusu eşliğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski başbakanlardan Adnan Menderes, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları yer aldı. Şentop, paylaşımını, “Coşkunu evde yaşa” ve “TBMM 100 yaşında” sloganıyla etiketledi.