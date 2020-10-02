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02.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TBMM bahçesinde oturma eylemi

HDP TBMM grubu, Kobani operasyonları kapsamında partilerine yönelik gözaltı operasyonlarına tepki olarak TBMM’nin açılış oturumuna katılmadı.

TBMM bahçesinde oturma eylemi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile milletvekilleri basın açıklamasının ardından, meclis bahçesinde oturma eylemi yaptı. HDP’lileri bazı CHP’li milletvekilleri ziyaret ederek destek mesajları verdi. Bahçedeki ağaçlara gözaltında bulunan HDP’li siyasetçilerin fotoğrafları asıldı. Genel Kurul kapanınca HDP’liler de eylemlerine son verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan twitterdan eyleme tepki gösterdi. Turan, “Tüm partiler Yasama Yılı açılışı için TBMM’de. Sadece HDP bahçede oturma eylemi yapmayı tercih etti. HDP’nin artık PKK’nın Ankara’daki temsilcisi, eylem merkezi gibi davranmayı bırakıp parti olduğunu hatırlaması gerekir. Aksi halde hem yargı hem de millet zaten gereğini yapacak” mesajını paylaştı.

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