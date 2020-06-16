MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına covid-19 teşhisi konuldu
ABONE OL
16.06.2020 - 23:55 | | AA

TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına covid-19 teşhisi konuldu

Gelen son dakika haberine göre; Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konuldu.

TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına covid-19 teşhisi konuldu

 

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, basın koridorundaki çay ocağında bugün görev yapan garsona, covid-19 şüphesiyle test yapıldı.

Söz konusu çalışanın test sonucunun pozitif çıkması üzerine, son dönemde Meclis'te bulunan basın mensuplarının, TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtildi.

Adana'da yük treni çarpan şahıs hayatını kaybettiAdana'da, hemzemin geçitte yük treni çarpan kişi hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: İstanbul... Kendini bir anda raylara bıraktı

Yer: İstanbul... Kendini bir anda raylara bıraktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Genelkurmay Başkanı Güler ile Wolters görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler ile Wolters görüştü

Sıradaki Haber