16.06.2020 - 23:55 | | AA
TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına covid-19 teşhisi konuldu
Gelen son dakika haberine göre; Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konuldu.
Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, basın koridorundaki çay ocağında bugün görev yapan garsona, covid-19 şüphesiyle test yapıldı.
Söz konusu çalışanın test sonucunun pozitif çıkması üzerine, son dönemde Meclis'te bulunan basın mensuplarının, TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtildi.