MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya Camii paylaşımı
ABONE OL
24.07.2020 - 16:54 | | milliyet.com.tr

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya Camii paylaşımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ayasofya Camii paylaşımında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya Camii paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu kutlu gün; Anadolu’nun, hatta dünyanın dört bir yanından Ayasofya’ya koşup gelen gönül erlerinin, neredeyse asra yaklaşan bekleyişlerin ve milletimizin tertemiz iradesinin tezahürü; Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin sarsılmaz duruşu ve kararlılığıdır' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentoptan Ayasofya Camii paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kritik günlere girildi! YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları açıklandı mı?

Kritik günlere girildi! YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları açıklandı mı?

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Okullar ne zaman açılacak? Okul kayıtları başladı mı?

Okullar ne zaman açılacak? Okul kayıtları başladı mı?

Sıradaki Haber