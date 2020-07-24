24.07.2020 - 16:54 | | milliyet.com.tr
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya Camii paylaşımı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ayasofya Camii paylaşımında bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu kutlu gün; Anadolu’nun, hatta dünyanın dört bir yanından Ayasofya’ya koşup gelen gönül erlerinin, neredeyse asra yaklaşan bekleyişlerin ve milletimizin tertemiz iradesinin tezahürü; Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin sarsılmaz duruşu ve kararlılığıdır' dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.