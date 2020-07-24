TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya Camii paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu kutlu gün; Anadolu’nun, hatta dünyanın dört bir yanından Ayasofya’ya koşup gelen gönül erlerinin, neredeyse asra yaklaşan bekleyişlerin ve milletimizin tertemiz iradesinin tezahürü; Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin sarsılmaz duruşu ve kararlılığıdır' dedi.