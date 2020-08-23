23.08.2020 - 13:30 | | milliyet.com.tr
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Giresun açıklaması: Devletimiz seferberdir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Şentop açıklamasında, 'Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki hasarın giderilip kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması için devletimiz seferberdir' dedi.
87 model Doğan marka otomobilini 100 bin liraya satmadıKüçükçekmece’de oto lastiği işi yapan Mahmut Çınar, gözü gibi baktığı 1987 model Doğan marka otomobiline değer biçemiyor. Çınar, araba meraklılarının görmek için şehir dışından geldiği 33 yaşındaki aracını 100 bin TL’ye dahi satmadı.