MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Giresun açıklaması: Devletimiz seferberdir
ABONE OL
23.08.2020 - 13:30 | | milliyet.com.tr

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Giresun açıklaması: Devletimiz seferberdir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Giresun açıklaması: Devletimiz seferberdir

TBMM Başkanı Şentop açıklamasında, 'Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki hasarın giderilip kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması için devletimiz seferberdir' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentoptan Giresun açıklaması: Devletimiz seferberdir

87 model Doğan marka otomobilini 100 bin liraya satmadıKüçükçekmece’de oto lastiği işi yapan Mahmut Çınar, gözü gibi baktığı 1987 model Doğan marka otomobiline değer biçemiyor. Çınar, araba meraklılarının görmek için şehir dışından geldiği 33 yaşındaki aracını 100 bin TL’ye dahi satmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kargo firması deposundaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kargo firması deposundaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Polis, iş insanı cinayetini 750 saat görüntü, 270 kişi ile görüşerek çözmüş!

Polis, iş insanı cinayetini 750 saat görüntü, 270 kişi ile görüşerek çözmüş!

Sıradaki Haber