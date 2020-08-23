TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Giresun açıklaması: Devletimiz seferberdir

TBMM Başkanı Şentop açıklamasında, 'Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki hasarın giderilip kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması için devletimiz seferberdir' dedi.