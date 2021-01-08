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HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop: ABD sorunlarını demokrasi içerisinde çözmeli
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08.01.2021 - 11:45 | | AA

TBMM Başkanı Şentop: ABD sorunlarını demokrasi içerisinde çözmeli

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'de Kongre binasının basılmasına ilişkin, "Demokrasiye ve hukuka her yerde olduğu gibi ABD'de de herkesin sahip çıkması ve demokrasi içerisinde sorunlarını çözmesi gerekir." dedi.

TBMM Başkanı Şentop: ABD sorunlarını demokrasi içerisinde çözmeli

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'de Kongre binasının basılmasına ilişkin, "Şüphesiz bir seçim yapılmış usulüne göre ve bu seçimde bir sonuç ortaya çıkmış. Gerekli prosedürler, adımlar çerçevesinde sürecin tamamlanması lazım. Dolayısıyla demokrasiye ve hukuka, her yerde olduğu gibi ABD'de de herkesin sahip çıkması ve demokrasi içerisinde sorunlarını çözmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, şu açıklamalarda bulundu:

"Aslında daha önce biraz kısmen Suriye'de, daha sonra Libya'da ama daha çok Azerbaycan'daki Dağlık Karabağ'daki çatışmada çok net olarak ortaya çıktı ki Türkiye'nin şu anda üretmiş olduğu askeri imkanlar, teknoloji, dünyada çatışmaların, savaşların konseptini değiştirecek bir potansiyel barındırıyor içerisinde ve Azerbaycan'ın başarısında da bu imkanların, bu teknolojinin çok etkili olduğunu bütün dünya kabul etmiş durumda.

Bugüne kadar ya mevcut sorunları muhafaza etmek, çözmemek, çözümsüz bırakmak, yoksa da o gerekli yerlerde yeni sorunlar çıkartacak, istikrarsızlık alanları oluşturacak bir uluslararası politikanın hakim olduğunu görüyoruz."

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