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26.11.2020 - 22:00 | | AA

TBMM Başkanı Şentop: Adalet tecelli etmiştir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen kararla ilgili, "Adalet tecelli etmiştir. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu

TBMM Başkanı Şentop: Adalet tecelli etmiştir

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde savaş uçaklarının Ankara'daki bombalamaları sonucu 68 kişinin şehit, 222 vatandaşın gazi olduğunu hatırlattı.

Şentop, "Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir. Gazi Meclisimizi de bombalayan hainlere 79 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Trafik durdu, koyun sürücü geçtiTokat'ta yayladan dönen koyun sürüsünün ana caddeden geçişi sırasında trafik kesildi. Çobanın arkasından yüzlerce koyunun caddede ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.
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