04.04.2020 - 16:03 |
TBMM Başkanı Şentop, Alparslan Türkeş'i vefatının 23. yılında andı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında andı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fikirleri ve siyasi hayatıyla milletimizin teveccühünü kazanmış, Türk dünyasında haklı bir sevgi ve saygıyla yad edilen, ömrünü devlet ve millet yolunda mücadeleye vakfeden, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 23. yılında rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, paylaşımında Alparslan Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.
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