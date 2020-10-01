01.10.2020 - 13:49 | | DHA
TBMM Başkanı Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılı törenlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
TBMM 27'nci Dönem 4'üncü yasama yılı bugün başlıyor. Meclis'in açılışı nedeniyle ilk tören TBMM Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, grubu bulanan siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri katıldı. Törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Başkan Şentop bazı katılımcıları öğlen yemeğine davet etti.
Biri trans birey 5 kişi! Hamama götürüp tövbe ettirdilerBursa'da trans birey ile anlaşan adamın 20 bin lira ve aracı gasp edildi. Cep telefonu kamerasına, ''Bir daha fuhuş yapmayacağım'' diye yemin ettirilerek video kaydı yapılan adam, pompalı tüfek zoruyla hamama götürüldü. Gusül abdesti aldırılıp tövbe ettirilen adamın şikayeti üzerine yakalanan biri trans birey 5 şüpheli tutuklandı.