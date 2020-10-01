TBMM Başkanı Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

TBMM 27'nci Dönem 4'üncü yasama yılı bugün başlıyor. Meclis'in açılışı nedeniyle ilk tören TBMM Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, grubu bulanan siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri katıldı. Törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Başkan Şentop bazı katılımcıları öğlen yemeğine davet etti.