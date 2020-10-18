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18.10.2020 - 17:01 | | AA

TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'da!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'da.

TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'da!

Şentop'u, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkanvekili Ali Hüseyinli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'nü kutladığını belirtti.

Bakü'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, şöyle  konuştu:

"TBMM'den kalabalık ve güçlü bir heyetle geldik. Farklı partilerden  arkadaşlarımız var. Biz Türkiye'de de haklı davasında daima Azerbaycan'ın yanında  olduğumuzu, desteklediğimizi, aramızdaki ilişkinin 'tek millet, iki devlet'  mahiyetindeki benzeri olmayan bir ilişki olduğunu hep ifade ettik. Ama bunları  Bakü'de de tekrar ifade edeceğiz. Azerbaycan bayrağının bu topraklarda ilelebet  dalgalanması için daima temennide ve duada bulunuyoruz. Bu sadece benim görüşüm  değil, parlamentomuzun ve Türkiye'deki 83 milyon milletimizin görüşüdür. Temenileri ve duaları daima Azerbaycan ile beraberdir."

Şentop ile AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk  Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme  Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti  İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası  Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti  Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil  Özşavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ da  Bakü'ye geldi.

Yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve başta  mevkidaşı ile olmak üzere çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek olan Şentop,  20 Ekim'de de Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek.

 

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta konuşuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehir Stadı'nda düzenlenen AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında Karabağ mesajı verirken, "Ne diyorlar Minsk 3'lüsü. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Bunlar her türlü silahlı desteği veriyorlar. Azerbaycan Ermenilerden topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden alacaklar. " ifadelerini kullandı.
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