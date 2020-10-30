TBMM Başkanı Şentop: 'Devletimiz İzmir için teyakkuzda'

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını ve bazı binaların yıkıldığını üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Şentop, "Devletimizin bütün birimleri müteyakkız haldedir ve meseleyi yakından takip etmektedir. İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

Şentop, şiddetli depremden dolayı can kayıpları haberlerinin de gelmeye başladığını belirterek, "Devletimiz bütün birimleriyle sahadadır. Provokatif ve kirli bilgilere itibar etmemek, alet olmamak önem taşıyor. Resmi makamlarımızın titiz çalışma ve açıklamaları dikkatle takip edilmeli; teyakkuz sürüyor." dedi.