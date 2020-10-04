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04.10.2020 - 19:20 | | AA

TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı

 

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırının Ermenistan’ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneği olduğunu belirtti. Şentop, "Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu’na muvaffakiyetler diliyorum. Karabağ Azerbaycan’ındır." ifadelerini kullandı.

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