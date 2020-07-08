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08.07.2020 - 08:13 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı

Dün yapılan seçimlerin ardından tekrar TBMM başkanlığına seçilen Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı.

Şentop'a, Ankara Valisi Vasip Şahin ile bir çok milletvekili eşlik etti.

Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, "Meclis başkanlığı seçimiyle beraber yeni başkanlık divanı da belirlendi. Hepimiz için hayırlı olsun." dedi.

Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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