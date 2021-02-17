TBMM Başkanı Şentop, Kosova'nın bağımsızlık gününü kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Kosova arasında köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlardan güç alarak sağlam temeller üzerinde bugünlere taşıdığımız ilişkilerimizin daha güçlü şekilde geleceğe taşınacağına olan inancım tamdır. Bu vesileyle dost ve kardeş ülke Kosova'nın bağımsızlık günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile Kosova arasında köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlardan güç alarak sağlam temeller üzerinde bugünlere taşıdığımız ilişkilerimizin daha güçlü şekilde geleceğe taşınacağına olan inancım tamdır. Bu vesileyle dost ve kardeş ülke Kosova'nın bağımsızlık günü kutlu olsun. pic.twitter.com/plxAnNMza1 — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 17, 2021