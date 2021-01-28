28.01.2021 - 18:07 | | DHA
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Muratı kabul etti.
TBMM Başkanı Şentop, TBMMde Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Şentop, "Salgın dönemi sona erdikten sonra muhtemelen her ülke gerçek dostlarını ve gerçekte dost olmayanları birbirinden ayırma imkanına sahip olacak. Türkiye-Kuzey Makedonya dostluğunun bu sürecin sonunda gerçek bir dostluk olduğunu hep beraber göreceğimize inanıyorum" dedi.
18 yaşındaki genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlarAdana’da, geçen ay akülü tekerlekli sandalyesi motosikletli 3 kişi tarafından çalınan bedensel engelli Murat Karakuş (18), “Hırsızlar yakalandı ama sandalyemi satmışlar. Benim hayatım bu kadar ucuz mu? Benim hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar” diye konuştu.