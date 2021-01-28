TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, TBMMde Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Şentop, "Salgın dönemi sona erdikten sonra muhtemelen her ülke gerçek dostlarını ve gerçekte dost olmayanları birbirinden ayırma imkanına sahip olacak. Türkiye-Kuzey Makedonya dostluğunun bu sürecin sonunda gerçek bir dostluk olduğunu hep beraber göreceğimize inanıyorum" dedi.