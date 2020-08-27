27.08.2020 - 14:21 |
TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile bir araya geldi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yıldız'daki Başkanlık Ofisinde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid EL-Meshri ile görüşme gerçekleştiriyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid EL-Meshri ile İstanbul'da bir araya geldi. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid EL-Meshri ve heyeti görüşmeler için Yıldız'daki TBMM Başkanlık Ofisine geldi.
Şentop ve Khalid EL-Meshri'nin ikili görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşme yapılacağı öğrenilirken, toplantıların ardından basın mensuplarına açıklama yapılması bekleniyor.