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27.08.2020 - 14:21 |

TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yıldız'daki Başkanlık Ofisinde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid EL-Meshri ile görüşme gerçekleştiriyor.

TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid EL-Meshri ile İstanbul'da bir araya geldi. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid EL-Meshri ve heyeti görüşmeler için Yıldız'daki TBMM Başkanlık Ofisine geldi.

Şentop ve Khalid EL-Meshri'nin ikili görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşme yapılacağı öğrenilirken, toplantıların ardından basın mensuplarına açıklama yapılması bekleniyor. 

 

 

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