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06.08.2020 - 15:39 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’yi telefonla arayarak, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamadan dolayı taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şentop görüşmede, yaşanan can kayıpları ve yaralılardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Şentop, Lübnan Meclis Başkanı’nın şahsında da Lübnan halkına taziyelerini sundu. Şentop, "Türkiye, daima Lübnan’ın yanında olmuştur. Bu çerçevede, bu zor süreçte de ihtiyaç duyulabilecek her konuda, tüm imkânlarımızla Lübnan’a destek ve yardım sağlamaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Lübnan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüşerek, yardım önerisini ilettiğini hatırlatan Şentop, Lübnan'dan gelecek yönlendirmeye göre yardımların planlanıp, kısa süre içinde ulaştırılabileceğini belirtti. Berri de aramasından dolayı Şentop'a teşekkür ederken, "Böyle zor zamanlarda dostluklar, kardeşlikler belli olur" diyerek teşekkür etti.

 

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